Patrick Zaky resterà in carcere per altri 45 giorni. L’arresto dello studente dell’università di Bologna, fermato al Cairo a febbraio scorso con l’accusa di propaganda contro lo Stato, è stato infatti prolungato da una corte del Cairo.

Il ragazzo questa mattina aveva avuto la possibilità di lasciare la cella, ma non di incontrare i giudici in tribunale. Come dice sua sorella minore Marise: “Invece di migliorare la situazione peggiora di volta in volta”.

Inizialmente detenuto a Mansoura, città di origine della sua famiglia, Patrick è stato spostato al Cairo a marzo. Per mesi, a causa dell’emergenza Covid, non ha potuto incontrare familiari né avvocati. Mentre il primo incontro con la madre è avvenuto solo a settembre.

Patrick è in carcere da otto mesi: le accuse contro di lui non sono mai state discusse ma secondo la legge egiziana l’arresto preventivo può essere prolungato fino a due anni. Al termine dei quali, spesso, gli imputati vengono tenuti in carcere con una modifica delle accuse, con un conseguente rinnovo. Human Rights Watch ha definito questo metodo “un sistema di porte scorrevoli scelto dal governo del presidente Abdel Fatah al Sisi per tenere sotto controllo i dissidenti”.

