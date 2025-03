Il Papa scrive una lettera dall’ospedale: “La guerra è assurda, disarmiamo la Terra”

“Dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra”. Lo scrive Papa Francesco in una lettera, datata 14 marzo, inviata al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Il Pontefice interviene così nel dibattito sulla corsa al riarmo, a un mese esatto dall’inizio del suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

“C’è un grande bisogno di riflessione, di pacatezza, di senso della complessità”, sottolinea Bergoglio. “Mentre la guerra non fa che devastare le comunità e l’ambiente, senza offrire soluzioni ai conflitti, la diplomazia e le organizzazioni internazionali hanno bisogno di nuova linfa e credibilità”.

“In questo momento di malattia – osserva il Papa – la guerra appare ancora più assurda. La fragilità umana, infatti, ha il potere di renderci più lucidi rispetto a ciò che dura e a ciò che passa, a ciò che fa vivere e a ciò che uccide. Forse per questo – prosegue Francesco – tendiamo così spesso a negare i limiti e a sfuggire le persone fragili e ferite: hanno il potere di mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto, come singoli e come comunità”.

“Le religioni – conclude – possono attingere alle spiritualità dei popoli per riaccendere il desiderio della fratellanza e della giustizia, la speranza della pace. Tutto questo chiede impegno, lavoro, silenzio, parole”.

Intanto, da Londra, Buckingham Palace ha confermato che la visita a Roma del re britannico Carlo III e dalla regina Camilla in occasione del Giubileo. “Martedì 8 aprile, e chiaramente a seconda delle condizioni di salute di Papa Francesco, le Loro Maestà visiteranno la Santa Sede per unirsi a Francesco nella celebrazione del Giubileo”, si legge nella nota della famiglia reale, che £confida e prega affinché la salute di Papa Francesco consenta lo svolgimento della visita”.

Secondo l’ultimo bollettino medico, diffuso nella serata di ieri, lunedì 17 marzo, “la situazione del Papa è stazionaria con lievi miglioramenti grazie alla terapia respiratoria e motoria”. Domenica la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato la prima foto di Francesco dall’inizio del ricovero: il Pontefice, in sedia a rotelle, è immortalato di spalle con il camice e la stola viola dopo aver concelebrato la Messa insieme ad altri sacerdoti nella cappellina vicino alla sua stanza d’ospedale.