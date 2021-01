Papa Francesco manda un messaggio a Trump: “Negli Usa va tutelata la democrazia”

Papa Francesco: “Negli Usa va tutelata la democrazia”

Quattro giorni dopo l’assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio di Washington, Papa Francesco si appella al “senso di responsabilità” degli statunitensi affinché vengano tutelati i “valori democratici”.

Il Pontefice si è rivolto agli Usa oggi, domenica 10 gennaio 2021, durante la consueta preghiera dell’Angelus. “Esorto le autorità dello Stato e l’intera popolazione a mantenere un alto senso di responsabilità al fine di rasserenare gli animi, promuovere la riconciliazione nazionale e tutelare i valori democratici radicati nella società americana”, ha detto.

Papa Francesco ha inoltre rivolto un appello a tutti i leader americani a “promuovere la riconciliazione nazionale” dopo quello che è accaduto a Capitol Hill. Con la violenza, ha ricordato il Pontefice, “nulla si guadagna e tanto si perde”.

Infine, Papa Francesco invoca la Madonna: “La Vergine Patrona degli Stati Uniti aiuti a tenere viva la cultura dell’incontro e della cura come via maestra per costruire assieme” il futuro. “Lo faccia con tutti coloro che abitano in quella terra”.

