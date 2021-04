Un esplosione nel parcheggio di un hotel di Quetta, capoluogo della provincia pakistana del Belucistan, ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite una decina. La deflagrazione è stata provocata da un “attacco terroristico”, come ha dichiarato un portavoce del governatore del Belucistan, citato da Arab News.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata prodotta da esplosivo stipato in un veicolo lasciato nel parcheggio del Serena Hotel. Non è ancora chiaro se l’obiettivo dell’attacco terroristico in Pakistan fosse l’ambasciatore cinese, che era ospite della struttura ma non si trovava nell’edificio al momento della deflagrazione.

A rivendicare l’attacco terroristico è stata l’organizzazione terroristica Tehrik-i-Taliban Pakistan, gruppo che nelle scorse settimane aveva animato le violente proteste contro il presidente francese Emmanuel Macron, accusato di aver difeso le caricature di Maometto apparse su Charlie Hebdo. La provincia del Belucistan è teatro di un’insurrezione nazionalista, risalente all’indipendenza del Pakistan nel 1947, che negli ultimi anni era sembrata affievolirsi.

Leggi anche: In Pakistan apre la prima madrasa per sole persone transgender

Potrebbero interessarti Assad si ricandida a presidente della Siria alle elezioni di maggio Israele sta cercando di disfarsi dei vaccini AstraZeneca: “Finirebbero nella spazzatura” Processo George Floyd: da oggi non è più utopia che un poliziotto finisca in carcere per aver ucciso un afroamericano