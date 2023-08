OnlyFans, il fatturato supera il miliardo (con 51 dipendenti): ecco quanto guadagna il proprietario

OnlyFans è in crescita e genera importanti profitti. A dirlo sono i dati finanziari rilasciati dalla società madre con sede nel Regno Unito, Fenix ​​International. La piattaforma pornografica e soft porno più nota al momento ha superato il miliardo di dollari di ricavi e ha garantito 403 milioni di guadagno al suo proprietario, Leonid Radvinsky: cifre che in euro sono pari a 370 milioni.

Secondo il documento firmato dalla società, sono 238,8 milioni gli iscritti alla piattaforma. Un aumento del 27 per cento rispetto ai 188 milioni del 2022. Tra il 2022 e il 2021, gli iscritti sono stati 3,182 milioni e cioè il 47 per cento in più di quelli che si sono iscritti l’anno precedente. “I pagamenti lordi effettuati tramite OnlyFans sono aumentati di 0,8 miliardi di dollari – è scritto sul report di bilancio – passando da 4,8 miliardi del 2021 a 5,6 miliardi nel 2022”.

“OnlyFans – scrive Radvinsky – è orgoglioso di versare ai creatori di contenuti l’80 per cento di quanto i fan pagano sulla piattaforma, il che significa che i creatori di contenuti (residenti in oltre 100 Paesi del mondo) guadagnano 4 dollari per ogni dollaro trattenuto da OnlyFans”.

Nel 2022, OnlyFans ha registrato un utile di 403 milioni pari a 324 milioni del 2021 e appena 42 nel 2020. Si tratta di un incremento senza precedenti che, stimando una media sarebbe paria a 1400 euro annui per ogni creator e 23 per ogni fan.

Il proprietario della piattaforma, Leonid Radvinsky, ha guadagnato 338 milioni di dividendo più i 6 milioni come direttore e 13,7 milioni che OnlyFans paga per i servizi di una sua società controllata. I dipendenti del social network sono pochi (51) e si dividono retribuzioni per un totale di circa 25 milioni.