L’Oms approva il primo vaccino contro la malaria: “Momento storico”

L’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha approvato il primo vaccino contro la malaria. Lo rende noto la stessa Agenzia delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.

“Questo è un momento storico, il lungamente atteso vaccino contro la malaria per i bambini è un passo avanti per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Il vaccino, prodotto da GlaxoSmithKline, che ha donato dieci milioni di dosi, potrebbe salvare migliaia di bambini africani che ogni anno muoiono a causa della malattia.

La malaria, infatti, uccide ogni anno circa mezzo milione di persone, la cui metà sono bambini sotto i 5 anni. Il vaccino stimola il sistema immunitario dei bambini contro il Plasmodium falciparum, uno dei cinque patogeni della malattia, nonché il più letale e anche il più diffuso in Africa.

Il vaccino, che l’Oms raccomanda per tutti i bambini che vivono dove la trasmissione è da moderata a severa, dovrà essere somministrato in 4 dosi nei bambini dai 5 mesi.

Il siero ha una efficacia intorno al 50% contro la malaria severa nel primo anno anche se poi è pari a zero a partire dal quarto anno in poi.

Secondo Pedro Alonso, direttore del programma globale malaria dell’Oms, si tratta di un “evento storico” oltre a essere “un salto enorme da un punto di vista scientifico avere una prima generazione di vaccini contro questo parassita umano”.

“Questo vaccino non offre protezione completa ma ha un grande potenziale per ridurre la morte e la malattia in aree ad alto rischio” ha dichiarato il medico Brian Greenwood, professore della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha condotto i trial clinici sul vaccino.