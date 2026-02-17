Il presidente Usa probabile spettatore della finale di hockey maschile a Milano (se ci saranno gli Stati Uniti) e della cerimonia conclusiva dei Giochi a Verona

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe arrivare in Italia nel fine settimana per assistere alla battute finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il leader della Casa Bianca sarebbe interessato a vedere dal vivo la finale dell’hockey su ghiaccio maschile, in programma domenica pomeriggio a Milano, ma solo nel caso in cui la sfida vedesse protagonista la nazionale degli Usa. Subito dopo, Trump si sposterebbe a Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi all’Arena.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali. L’ipotesi trapelata è che il presidente raggiunga il capoluogo lombardo a bordo dell’Air Force One. Ma resta da chiarire se arriverebbe direttamente domenica oppure il giorno precedente, sabato, trattenendosi così a Milano per una notte.

La finale dell’hockey maschile si disputerà alle 14.10 di domenica nella nuova Ice Skating Arena di Santa Giulia. Finito il match, il corteo di auto di Trump partirebbe per l’Arena di Verona, dove alle 20 inizierà la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi, alla presenza di autorità e ospiti internazionali.

Al momento non sarebbero previsti incontri con le istituzioni. Le autorità competenti per i protocolli di sicurezza sarebbero già state avvisate dell’eventuale arrivo del leader statunitense.

La decisione definitiva sarà presa solo nei prossimi giorni, sulla base del percorso della nazionale Usa. Domani, mercoledì 18 febbraio, gli Usa si giocheranno i quarti di finale contro una tra Lettonia o Svezia, mentre le semifinali sono in programma venerdì. Dunque, non prima di venerdì potremo sapere con certezza se Trump arriverà in Italia.

Gli Stati Uniti non vincono l’oro nell’hockey su ghiaccio da 46 anni. L’ultima volta fu ai Giochi di Lake Placid nel 1980 (impresa passata alla storia come il “Miracolo sul ghiaccio”). Le ultime due edizioni sono state vinte dal Canada.

Alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina la delegazione a stelle e strisce era rappresentata, a livello istituzionale, dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio.