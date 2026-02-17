Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:13
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Nel weekend Trump potrebbe arrivare in Italia per assistere alle battute finali delle Olimpiadi

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il presidente Usa probabile spettatore della finale di hockey maschile a Milano (se ci saranno gli Stati Uniti) e della cerimonia conclusiva dei Giochi a Verona

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe arrivare in Italia nel fine settimana per assistere alla battute finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, il leader della Casa Bianca sarebbe interessato a vedere dal vivo la finale dell’hockey su ghiaccio maschile, in programma domenica pomeriggio a Milano, ma solo nel caso in cui la sfida vedesse protagonista la nazionale degli Usa. Subito dopo, Trump si sposterebbe a Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi all’Arena.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali. L’ipotesi trapelata è che il presidente raggiunga il capoluogo lombardo a bordo dell’Air Force One. Ma resta da chiarire se arriverebbe direttamente domenica oppure il giorno precedente, sabato, trattenendosi così a Milano per una notte.

La finale dell’hockey maschile si disputerà alle 14.10 di domenica nella nuova Ice Skating Arena di Santa Giulia. Finito il match, il corteo di auto di Trump partirebbe per l’Arena di Verona, dove alle 20 inizierà la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi, alla presenza di autorità e ospiti internazionali.

Al momento non sarebbero previsti incontri con le istituzioni. Le autorità competenti per i protocolli di sicurezza sarebbero già state avvisate dell’eventuale arrivo del leader statunitense.

LEGGI ANCHE: L’impeachment (im)possibile di Donald Trump che spacca l’America

La decisione definitiva sarà presa solo nei prossimi giorni, sulla base del percorso della nazionale Usa. Domani, mercoledì 18 febbraio, gli Usa si giocheranno i quarti di finale contro una tra Lettonia o Svezia, mentre le semifinali sono in programma venerdì. Dunque, non prima di venerdì potremo sapere con certezza se Trump arriverà in Italia.

Gli Stati Uniti non vincono l’oro nell’hockey su ghiaccio da 46 anni. L’ultima volta fu ai Giochi di Lake Placid nel 1980 (impresa passata alla storia come il “Miracolo sul ghiaccio”). Le ultime due edizioni sono state vinte dal Canada.

Alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina la delegazione a stelle e strisce era rappresentata, a livello istituzionale, dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Vietato criticare l’Ice: l’amministrazione Trump dà la caccia agli attivisti online. E Big Tech collabora
Esteri / Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali
Esteri / Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a Ginevra
Ti potrebbe interessare
Esteri / Vietato criticare l’Ice: l’amministrazione Trump dà la caccia agli attivisti online. E Big Tech collabora
Esteri / Il Governo britannico userà l’AI per identificare i bambini che potrebbero diventare criminali
Esteri / Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a Ginevra
Esteri / Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feriti
Esteri / Ha un biglietto aereo per Houston ma si ritrova a Tokyo: l'incredibile storia di un passeggero
Esteri / La Francia contro Francesca Albanese, la replica della relatrice Onu: "Mai detto ciò di cui mi accusano"
Esteri / La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Su Israele parole oltraggiose”
Esteri / A Roma Tre un seminario sul Sud Globale: “Può aiutarci a riflettere anche sull’Occidente”
Esteri / Iran: arrestati cinque importanti esponenti del campo riformista
Esteri / La Russia lancia nuovi raid in Ucraina: uccisi 4 civili, tra cui un bambino di 10 anni
Ricerca