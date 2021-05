Obama conferma: “Gli Ufo esistono davvero. Tanti video reali di avvistamenti”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ospite al The Late Show, il programma condotto da James Corden sulla Cbs, ha parlato degli Ufo (Unidentified Flying Objects). Non di alieni o extraterrestri quindi, ma di oggetti volanti non identificati.

“La verità è che quando sono entrato in carica, ho chiesto qualcosa tipo: ‘Va bene, da qualche parte c’è un laboratorio dove teniamo gli alieni e l’astronave?’ Hanno fatto un po’ di ricerche poi la risposta è stata no”, ha detto Obama scherzando.

Poi però si è fatto serio: “Ciò che è vero – e adesso dico sul serio – è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si sono mossi, le loro traiettorie. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Quindi penso che la gente prenda sul serio il tentativo di indagare e capire di cosa si tratta“.

L’intervista all’ex presidente Usa verteva sul tema Ufo proprio perché, la scorsa settimana, la portavoce del Pentagono Susan Gough ha definito autentico il video di un misterioso oggetto volante girato il 15 luglio 2019 a bordo della nave da guerra USS Omaha al largo di San Diego. Dopo le indagini della task force del Dipartimento alla difesa, Susan Gough ha affermato: “Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini”.

Il filmato è stato pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell e mostra un “transmedium veichle“, vale a dire un veicolo in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto, entrato nelle acque dell’Oceano senza subire alcun danno.

Il Pentagono dovrà fornire ai comitati dei servizi armati e dell’intelligence del Congresso un rapporto sui “fenomeni aerei non identificati”. “Quel rapporto”, spiega Zachary Cohen della Cnn, “deve contenere analisi dettagliate dei dati e dell’intelligence sugli Ufo raccolti dall’Office of Naval Intelligence, dalla Unidentified Aerial Phenomena Task Force e dall’Fbi”.