Il discorso di Obama ai giovani americani: “Questo è il vostro momento”

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama sale in cattedra e pronuncia un discorso ai giovani americani, che forse verrà ricordato tra i migliori della sua carriera. Obama ha esortato i ragazzi a rialzarsi, ad andare avanti nonostante le difficoltà legate all’epidemia di Coronavirus ed ha anche attaccato l’attuale presidente degli Usa Donald Trump pur senza nominarlo direttamente. Nel consueto commencement speech, il consueto discorso dedicato ai laureandi e ai diplomandi e che quest’anno per ovvie ragioni legate alla pandemia di Covid si è tenuto in streaming, Obama ha esortato i giovani a “fare la cosa giusta”.

“Questi non sono tempi normali. Vi viene chiesto di trovare la vostra strada nel mondo nel mezzo di una pandemia devastante e di una terribile recessione” ha esordito Obama nel suo discorso, tradotto da Immagina, invitando i ragazzi a essere dei leader e lavorare per la comunità. “Con così tanta incertezza, con tutto quanto che all’improvviso viene messo così in gioco e con tutta la posta in palio, questo momento rappresenta il mondo della tua generazione da plasmare”. “Alcuni di voi – ha continuato l’ex presidente – hanno dovuto superare alcuni ostacoli lungo il cammino. Sia che si trattasse di una malattia, o che un genitore perdesse un lavoro o vivesse in un quartiere in cui la gente ti chiede troppo spesso per quello che hai. Quindi, proprio mentre stai per celebrare per aver superato tutti questi ostacoli, proprio quando non vedevi l’ora di ballare e festeggiare alle cerimonie di laurea e andare ad un mucchio di feste, il mondo si è trasformato in una pandemia globale”.

Secondo Obama inoltre “la pandemia ha finalmente reso evidente il fatto che molte delle persone al comando non sanno quello che fanno. E molte di loro non fanno neanche finta di avere delle responsabilità. Fare quello che si ha voglia di fare, quel che è comodo, facile: i bambini piccoli ragionano così. Sfortunatamente, anche molti cosiddetti adulti, inclusi alcuni che hanno qualifiche prestigiose e lavori importanti, ragionano così, ed è per questo che le cose vanno così male. Spero che invece voi decidiate di ispirarvi a valori duraturi come l’onestà, l’impegno, la responsabilità, la correttezza, la generosità, il rispetto per gli altri”.

Ogni pietra miliare secondo Obama “segna l’inizio di una nuova fase di autonomia per molti liceali, che ora hanno più input per prendere decisioni importanti sul loro destino. È quando decidi che cosa è importante per te. Il tipo di carriera che vuoi perseguire. Con chi vuoi costruire una famiglia. I valori con cui vuoi vivere. E dato lo stato attuale del mondo, potrebbe essere un po’ spaventoso, ma sono convinto che sarà di grande ispirazione”.

