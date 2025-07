Obama arrestato nello Studio Ovale: il filmato fake realizzato con l’AI postato da Donald Trump | VIDEO

Il presidente statunitense Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un video, realizzato con l’Intelligenza Artificiale, in cui si vede Barack Obama che viene arrestato mentre si trova nello Studio Ovale, accanto al tycoon che compiaciuto assiste alla scena. Nel filmato si vedono altri esponenti democratici, tra cui Nancy Pelosi, che affermano: “Nessuno è al di sopra della legge”. Il tutto avviene sulle note di YMCA dei Village People, brano che Donald Trump ha più volte utilizzato nel corso della sua campagna elettorale. Il video, quindi, si conclude con Obama, in tuta arancione, dietro le sbarre.

Il filmato è stato postato in concomitanza con le dichiarazioni della direttrice dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, Tulsi Gabbard, secondo cui Obama e alcuni alti funzionari dell’intelligence Usa avrebbero orchestrato la narrazione sulla presunta collusione tra Trump e la Russia. “Le implicazioni di tutto questo sono a dir poco storiche – ha dichiarato Gabbard in un’intervista all’emittente televisiva Fox News – Oltre 100 documenti che abbiamo diffuso venerdì offrono prove su come questa cospirazione – che definisco tradimento – sia stata diretta da Obama nelle settimane precedenti la fine del suo mandato, dopo che Trump era già stato eletto”.