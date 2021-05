Nuovi raid su Gaza e razzi su Israele, sale il bilancio delle vittime. Netanyahu: “Tregua lontana”

La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 192 (di cui 58 bambini) e i feriti a circa 1.100.

Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in totale: 8 colpiti direttamente dai razzi, 2 per gli effetti collaterali.

Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche di razzi sono state lanciate da Gaza verso il sud di Israele e tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod.

È stato colpito il grattacielo dei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati.

Si intensificano le violenze nei villaggi misti composti da ebrei e arabi. Una sinagoga è stata incendiata a Lod, città nel centro di Israele.

Sono oltre 3mila i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e Israele.

Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo”

Netanyahu: “La tregua è ancora lontana”

Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche di razzi sono state lanciate da Gaza verso il sud di Israele e tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod. Un conflitto che non accenna ad ammorbidirsi e, per quanto l’Onu dichiari di lavorare per il cessate il fuoco immediato, il premier Benyamin Netanyahu chiarisce che la tregua è ancora lontana. “L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo” e Israele “ha il sostegno degli Usa – ha dichiarato -. Continueremo quanto necessario per riportare la calma”. Il premier ha poi escluso che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono”, ha concluso.

Benjamin Netanyahu ha spiegato, durante alcune interviste televisive, che il suo governo “ha condiviso con la Casa Bianca le informazioni di intelligence” sul palazzo distrutto a Gaza da dove lavoravano l’agenzia Associated Press e l’emittente Al Jazeera: “Era un obiettivo legittimo, operativi di Hamas si nascondevano tra gli uffici dei giornalisti”. La Ap ha replicato di aver sempre verificato le presenze nell’edificio proprio per evitare infiltrazioni.

Nelle ultime ore, hanno riferito i militari, a Gaza sono stati colpiti 90 obiettivi di Hamas e della Jihad Islamica, tra cui l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. Secondo il corrispondente di Al Jazeera, c’è stata a malapena “un’ora di pace” i droni israeliani “volavano sopra la testa, controllando i cieli”. Tra gli obiettivi, diverse basi militari e della sicurezza nel territorio palestinese, ma anche alcune aree deserte a est di Gaza City. In città è stato bombardato anche un edificio di quattro piani, ma i primi rapporti indicano che l’edificio era stato evacuato prima dell’attacco.

GUERRA HAMAS-ISRAELE: LA DIRETTA

06.00 – Raid dei caccia israeliani, pioggia di bombe su Gaza – I caccia israeliani stanno effettuando attacchi diffusi contro obiettivi “terroristici” in tutta Gaza: lo ha reso noto l’esercito israeliano. I raid dei caccia hanno ‘martellato’ l’area di Khan Younis nella Striscia di Gaza meridionale ma anche Gaza City e i territori più a Nord. Poco prima di mezzanotte, l’esercito con la stella di David aveva dato l’ultimo aggiornamento sui razzi lanciati dall’enclave palestinese verso lo Stato ebraico: 3.100 da quando è cominciata l’escalation, ormai sette giorni fa. “E’ il più alto ritmo giornaliero di lancio di razzi mai registrato nella storia del Paese. La minaccia è reale, milioni di israeliani vivono sotto la minaccia. Continueremo a difenderci”, aveva aggiunto l’esercito su Twitter. In serata le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di aver attaccato anche un complesso dell’intelligence militare di Hamas nell’enclave.

Il bilancio delle vittime

Almeno 192 persone, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono state uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio delle ultime violenze. Israele ha denunciato 10 morti, inclusi due bambini. I feriti sono 1.235.

Un’intera famiglia, compresi quattro bambini e la madre incinta, è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano nella zona di Sheikh Zayed, nel nord di Gaza, che ha provocato almeno 11 morti e 50 feriti, secondo quanto ricostruito dall’agenzia palestinese Wafa. Una donna e i suoi tre figli sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano, i corpi sono stati recuperati nella parte settentrionale di Gaza. Queste morti portano a 140 il bilancio ufficiale delle vittime, compresi almeno 41 bambini. Le vittime israeliane sono 10.

La rete elettrica di Gaza City gravemente danneggiata dai raid

I raid israeliani hanno gravemente danneggiato la rete di fornitura di elettricità a Gaza City: lo ha reso noto un portavoce della Gaza Electricity Distribution Company, l’azienda elettrica a Gaza. Subito dopo l’intenso sbarramento di fuoco israeliano, diverse fonti sul posto avevano riferito che ampi settori della città erano rimasti completamente al buio. L’esercito israeliano ha voluto spiegare i motivi delle operazioni militari su aree densamente abitate come Gaza, dicendo che “Hamas nasconde deliberatamente obiettivi militari negli edifici residenziali e nelle aree civili”.

Nessun appello dell’Onu: non c’è l’accordo

Ieri riunione pubblica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. All’incontro hanno partecipato il segretario generale Antonio Guterres, il coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, il ministro degli Esteri palestinese Riad al Malki, mentre per gli Usa l’ambasciatrice al Palazzo di vetro, Linda Thomas-Greenfield. Nemmeno questa volta il Consiglio è stato in grado di concordare una dichiarazione pubblica (che deve essere adottata per consenso). La Cina, presidente di turno, ha accusato gli Usa di bloccare un appello dei quindici per allentare le tensioni a Gaza, e il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi ha detto che gli Stati Uniti hanno bloccato una bozza del Consiglio per chiedere la cessazione delle ostilità.

Oltre 3.000 razzi lanciati dall’inizio del conflitto

L’esercito di Israele (Idf) comunica che da Gaza sono stati sparati verso Israele 3.100 razzi. Il calcolo parte dall’inizio dell’Operazione guardiano delle Mura. Di questi, circa 450 hanno fallito e sono caduti nel territorio palestinese. Il sistema Iron Dome ha intercettato circa 1.210 razzi.