Nuova Zelanda, assorbenti gratis in tutte le scuole da giugno: è il secondo Paese al mondo

Nuova Zelanda, assorbenti gratis nelle scuole da giugno

A partire da giugno tutte le scuole della Nuova Zelanda offriranno assorbenti e altri prodotti gratis alle alunne, con l’obiettivo di sconfiggere il fenomeno della “povertà mestruale”. Lo riporta la Bbc. Il governo neozelandese è infatti preoccupato che molte studentesse non vadano a scuola quando hanno il ciclo perché non possono permettersi di acquistare gli assorbenti.

“I giovani non dovrebbero rinunciare all’istruzione a causa di qualcosa che è parte della vita di metà della popolazione”, ha dichiarato la premier Jacinda Ardern, precisando che un alunno su 12 in Nuova Zelanda salta la scuola a causa della “povertà mestruale”. La misura costerà al governo circa 18 milioni di dollari da qui al 2024.

Già a novembre dello scorso anno il parlamento scozzese aveva approvato all’unanimità in via definitiva il Period Products Free Provision Act, trasformando la Scozia nel primo paese al mondo a garantire accesso gratuito e universale agli assorbenti e agli altri prodotti igienici per il ciclo mestruale.

