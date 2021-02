Nigeria, attacco armato a una scuola: rapite oltre 300 studentesse

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 febbraio un gruppo armato ha rapito a Zamfara, in Nigeria nordoccidentale, circa 300 studentesse. Lo riferiscono i media nigeriani, spiegando che a essere stata presa di mira è la Government Secondary School di Jangebe. Uomini armati, alcuni dei quali in uniforme, avrebbero preso di mira la scuola verso l’una di notte e avrebbero prelevato le studentesse a bordo di veicoli.

“Ci risulta che oltre 300 ragazze siano scomparse dopo aver contato le studentesse rimaste”, ha detto l’insegnante della Government Girls Secondary School di Jangebe.

Il padre di due studentesse della scuola ha raccontato di aver ricevuto una telefonata sull’incidente: “Sto andando a Jangebe. Ho ricevuto una telefonata nella quale mi è stato comunicato che nella scuola hanno fatto irruzione bande armate che hanno portato via delle allieve”, ha detto. La scorsa settimana, 42 persone sono state rapite da una scuola nello Stato nigeriano del Niger, nell’ovest della Nigeria. A dicembre oltre 300 ragazzi sono stati sequestrati da un istituto a Kankara, nello Stato di Katsina, e poi rilasciati dopo una serie di negoziazioni con funzionari del governo.

Secondo il portale di notizie Pm News Nigeria, gli assalitori hanno raggiunto la scuola dopo aver attaccato un posto di blocco dell’esercito di Abuja nella zona. Non si hanno notizie di vittime. La Nigeria vive una situazione difficile per quanto riguarda la sicurezza. In una recente intervista rilasciata a Vatican News l’arcivescovo di Abuja, monsignor Ignatius Kaigama, aveva lanciato un appello alle autorità ricordando che la popolazione vive costantemente nella paura di attacchi da parte di gruppi criminali e di estremisti islamici.

