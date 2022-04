New York, spari nella metropolitana: diversi feriti. I video

Paura nella metropolitana di New York. Intorno alle ore 8,30 locali almeno 13 persone sarebbero rimaste ferite in una stazione della metro a Brooklyn a causa di una sparatoria (qui tutte le notizie in diretta). La polizia sta indagando anche su una possibile esplosione. Secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco di New York, diverse persone hanno sparato alla stazione della metropolitana di Brooklyn. All’inizio si era parlato del ritrovamento di ordigni inesplosi ma la notizia è stata smentita. Si ipotizza invece l’utilizzo di un fumogeno per creare confusione. Diversi i video apparsi in rete. Eccone alcuni girati in quei momenti dalle persone presenti all’interno della metropolitana:

Non si conoscono ancora i dettagli di quanto è avvenuto, ma il dipartimento di polizia di New York ha chiesto alle persone di evitare la zona della 36esima strada e della 4th Avenue.