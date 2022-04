Sparatoria nella metropolitana a New York, almeno 10 feriti: le prime immagini

Diverse persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco sulla banchina di una stazione della metropolitana di Brooklyn a New York verso le 8.30 ora locale. I vigili del fuoco hanno detto che 13 persone sono rimaste ferite, molte da colpi di arma da fuoco. Un portavoce del dipartimento non ha fornito ulteriori dettagli sulle ferite e sulle condizioni delle vittime.

La polizia sta cercando un uomo con una maschera antigas e un giubbotto catarifrangente arancione, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine. Un testimone della sparatoria nella metropolitana di New York ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Lo riporta il New York Post.

🚨🚨 Terr0rist attack in #Brooklyn . Dozens of peoples are seriously injured in #NewYork gun attack.

Non si conoscono ancora i dettagli di quanto è avvenuto, ma il dipartimento di polizia di New York ha chiesto alle persone di evitare la zona della 36esima strada e della 4th Avenue. Secondo quanto si apprende, le forze dell’ordine starebbero investigando anche su alcuni ordigni rinvenuti nel luogo dell’accaduto.

BREAKING UPDATE:

At least 13 people taken to hospital after attack at Brooklyn subway station.

suspect has fled the sense. #Brooklyn #subway #nypd #fbi #shooting #NewYork #breaking pic.twitter.com/fEzyvO4Mmn

— NY Actions (@NY_ACTIONS) April 12, 2022