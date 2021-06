New York, fattorino accoltellato mentre è in bici termina la consegna prima di andare in ospedale

Da New York arriva una storia che sembra uscire da un film e che ha per protagonista un fattorino a dir poco eroico: l’uomo, un cittadino asiatico di 53 anni, domenica pomeriggio era in bici per raggiungere un cliente nella zona di Fulton Street, a Brooklyn, quando è stato raggiunto alle spalle da un ciclista con felpa verde e maschera da sci.

“Che è successo?”, ha chiesto lo sconosciuto, prima di accoltellare più volte alla schiena il tipo delle consegne. L’aggressore si è poi allontanato. Il fattorino, pur insanguinato, invece di chiedere aiuto si è rialzato, è salito sulla sella della bici e si è diretto a casa del cliente per completare la consegna.

E dopo la consegna “a tutti i costi”, il fattorino-eroe è andato in ospedale a farsi medicare. Ora la polizia è a lavoro per identificare l’aggessore attraverso i filmati delle videocamere di sorveglianza e ha chiesto l’aiuto di testimoni. Come riporta Agi, l’accoltellamento potrebbe essere l’ennesimo episodio di crimine d’odio che, da settimane, sta prendendo di mira la comunità asiatica a New York.