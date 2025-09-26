Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

La strana rotta di Netanyahu: allunga il suo volo per New York evitando tutti i Paesi europei tranne Italia e Grecia

Immagine di copertina

L'aereo del primo ministro israeliano ha aggiunto oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Lo “Wings of Zion”, l’aereo utilizzato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, dove il premier è atteso per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e visitare la Casa Bianca, aggiungendo oltre 600 km alla sua rotta di volo abituale. Come si evince dalla rotta radar, infatti, il velivolo ha sorvolato la Grecia e sfiorato l’Italia, tra la Calabria e la Sardegna, evitando i cieli di diversi altri Paesi europei, in particolar modo quelli di Francia e Spagna. Secondo una fonte diplomatica, Parigi, in realtà, aveva autorizzato il volo, ma “alla fine hanno deciso di prendere un’altra rotta e non conosciamo il motivo”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Seppur non vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale a riguardo da parte di Tel Aviv, il sospetto di numerosi osservatori è che Netanyahu e il suo staff abbiano deciso di evitare qualsiasi “incidente” legato al mandato di cattura per crimini di guerra che pende sul primo ministro israeliano da parte della Corte penale internazionale. Nonostante l’Italia, e anche la Grecia, facciano teoricamente parte della Corte penale internazionale, dovendo quindi dare seguito al mandato d’arresto, il ministro degli Esteri italiano Tajani ha ribadito più volte che l’Italia non arresterà il premier israeliano qualora Netanyahu dovesse visitare il nostro Paese. Il primo ministro, quindi, avrebbe evitato Francia e Spagna, entrambi membri della CPI, Paesi con i quali i rapporti sono ai minimi termini dopo la decisione del presidente francese Macron di riconoscere lo Stato di Palestina e l’annuncio da parte del premier spagnolo Sanchez di adottare nove misure contro Israele per “mettere fine al genocidio a Gaza”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Carla Bruni strappa il microfono del giornale che ha svelato il caso dei fondi libici al marito Sarkozy | VIDEO
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Esteri / L’ultima crociata di Trump contro la scienza: “Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Carla Bruni strappa il microfono del giornale che ha svelato il caso dei fondi libici al marito Sarkozy | VIDEO
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Esteri / L’ultima crociata di Trump contro la scienza: “Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo”
Esteri / New York bloccata per il corteo di Trump, Macron chiama il presidente: "Mi liberi la strada?"
Cinema / Angelina Jolie critica gli Stati Uniti: "Non riconosco più il mio paese"
Esteri / La Francia riconosce lo stato di Palestina. Che cosa cambia ora e quali sono i Paesi che riconoscono lo Stato palestinese
Esteri / La frase shock di Smotrich rivela i timori degli estremisti israeliani
Esteri / La lettera degli esperti mondiali di commercio internazionale di armi a difesa di Francesca Albanese
Esteri / Il programma di Jimmy Kimmel sospeso dopo un monologo su Charlie Kirk. E Trump esulta: "Ottima notizia per l’America"
Esteri / Israele invade Gaza City, 37 attacchi in 20 minuti e oltre 60 morti: "La città sta bruciando, non torneremo indietro". L'Idf: "Controlliamo il 40% del territorio"
Ricerca