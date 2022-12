Elon Musk chiede agli utenti di Twitter se deve lasciare la guida del social: il 57,5% risponde di sì

Musk lancia un sondaggio su Twitter, gli utenti votano per mandarlo via

Gli utenti di Twitter vorrebbero che Elon Musk lasciasse la guida del social: a certificarlo è stato un sondaggio lanciato dallo stesso patron di Tesla.

Musk, infatti, sul suo profilo Twitter ha lanciato un sondaggio scrivendo: “Dovrei dimettermi da capo di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Esteri / Dipendente di Twitter corregge Elon Musk sui social, lui lo licenzia Economia / Twitter, l’aut aut di Musk ai dipendenti: “Lavorate duro o siete licenziati”

Poche ore dopo sono arrivati i risultati: il 57,5% degli utenti ha risposto affermativamente, mentre per il 42,5 per cento Musk non dovrebbe andarsene.

“Attenti a quello che desiderate: potrebbe avverarsi” ha scritto poco dopo l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, che poi, in un altro tweet, ha aggiunto: “Le persone che vogliono il potere sono quelle che meno lo meritano”.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Difficile che Musk abbandoni veramente il social network dal momento che ne acquisito la proprietà poco più di due mesi fa per 44 miliardi di dollari. L’imprenditore, semmai, potrebbe abbandonare la carica di amministratore delegato.