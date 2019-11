Il Muro di Trump al confine con il Messico? Basta una sega da 100 dollari per aprire un varco

Il Muro di Trump? Basta una sega da 100 dollari per aprire un varco

Doveva essere impenetrabile, come più volte affermato da Donald Trump: ma il nuovo muro col Messico, che alla fine costerà circa 10 miliardi di dollari, è già un colabrodo, stando al racconto di alcuni agenti federali al confine raccolto dal Washington Post.

Il noto quotidiano ha infatti pubblicato un documento interno allo Us Customs and Borders Protection, l’agenzia federale che si occupa della protezione delle frontiere, che mostra i metodi utilizzati per superare la barriera, alta quasi dieci metri.

Per di più, il nuovo muro al confine col Messico sarebbe stato più volte attraversato negli ultimi mesi da trafficanti di droga o semplici famiglie all’inseguimento dell’American Dream.

Per scardinarlo basterebbe una semplice sega elettrica senza fili che negli Stati Uniti può essere acquistata per meno di 100 dollari in qualunque grande magazzino o rivenditore di ferramenta.

In pratica, per far entrare droga e immigrati illegali nel Paese, i criminali usano delle seghe oscillanti senza fili, montandovi delle lame più resistenti.

In pochi minuti quindi riescono a tagliare le colonne di acciaio e cemento delle barriere.

Alla fine basta tagliare una sola colonna per aprire uno spazio tale da far passare una persona oppure un pacco con all’interno la droga.

Dal governo non arrivano informazioni su queste attività ma un funzionario, che ha chiesto di non essere identificato, ha spiegato che per il momento si tratta solo di “alcuni casi”.

Potrebbero interessarti Aumentano i giornalisti uccisi: +18 per cento in 5 anni, oltre la metà in Paesi non in guerra Elezioni Usa 2020, manca un anno: le incognite e i candidati Hong Kong, 4 persone accoltellate in un centro commerciale

A un anno dal voto per le presidenziali una vera e propria beffa per Donald Trump, che della barriera di acciaio e cemento alla frontiera sud degli Stati Uniti ha fatto il simbolo della sua presidenza e della lotta all’immigrazione clandestina. A costo di prevedere una spesa fino a 10 miliardi di dollari.

Usa, ok della Corte Suprema a Trump sull’uso dei fondi del Pentagono per la costruzione del muro con il Messico