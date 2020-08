Il fratello minore di Donald Trump, Robert Trump, è morto questa notte in un ospedale di New York. Aveva 72 anni. “Con il cuore pesante rendo noto che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente questa notte“, ha dichiarato il presidente statunitense in un comunicato. “La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert ti voglio bene. Riposa in pace”.

Trump che aveva fatto visita al fratello ricoverato al New York-Presbytherian Hospital a Manhattan venerdì. “Non era solo mio fratello: era il mio migliore amico. Mi mancherà molto ma ci incontreremo ancora”, ha detto Trump a proposito del fratello. Le cause del decesso non sono state rese note ma durante una conferenza stampa il presidente aveva detto che il fratello stava attraversando un “momento difficile“. Anche la Casa Bianca nel dare notizia del decesso non ha reso noto la causa della morte.

Secondo il New York Times che cita “uno stretto amico di famiglia”, la causa della morte di Robert Trump sarebbe legata a una recente caduta. Stando al quotidiano, Robert – che prendeva fluidificanti del sangue – aveva avuto delle emorragie cerebrali iniziate dopo l’episodio. Nelle ultime settimane, sempre secondo la stessa fonte, non era in grado di parlare al telefono.

Robert Trump non aveva figli ma ha cresciuto e dato il suo cognome al figlio della sua prima moglie Blaine Trump, Hollister Trump-Retchin. Robert Trump lascia, oltre al presidente, la seconda moglie Ann Marie Pallan e le due sorelle Maryanne Trump Barry ed Elizabeth Trump Grau. Fred Trump, fratello di Donald e Robert, è morto nel 1981. Robert era il più giovane dei cinque.

Leggi anche: L’accordo tra Emirati Arabi e Israele non cambia nulla per i palestinesi: ecco a chi fa comodo davvero

Potrebbero interessarti Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma sesso è vietato Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Corea del Sud, aumento record da marzo. Rimbalzo contagi Ue, corsa ai rimpatri Usa, è morto il fratello di Trump, Robert. Aveva 72 anni