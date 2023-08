Morte Prigozhin, il momento dello schianto dell’aereo sul quale viaggiava il capo della Wagner | VIDEO

Morte Prigozhin, il momento dello schianto dell’aereo | VIDEO

Sui social circola un video in cui si vede un aereo che si schianta nella zona di Tver, nella Russia centrale: dovrebbe trattarsi proprio del jet sul quale viaggiava il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, il suo vice, Dmitri Utkin, e altri otto passeggeri, tra cui tre membri dell’equipaggio.

Nel filmato si vede l’aereo, partito da Mosca e diretto a San Pietroburgo, che cade in picchiata verso terra. La struttura, almeno apparentemente, appare intatta anche se, come riferisce il Corriere della Sera, vi sono alcuni filmati che mostrano il velivolo a terra in cui si notano dei fori che potrebbero essere stati causati da munizioni della contraerea russa.