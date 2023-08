Russia, abbattuto jet di Prigozhin: nessun superstite. “A bordo anche il capo dei mercenari della Wagner”

Un jet privato di proprietà del fondatore e capo della società di mercenari russi, Evgheni Prigozhin, si è schiantato nella regione di Tver, in Russia.

Secondo l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, tutte le 10 persone a bordo sono morte. Nella lista dei passeggeri figurerebbe anche il nome di Prigozhin, protagonista della rivolta dello scorso giugno.

A bordo dell’aereo, era presente anche il numero due di Wagner, Dmitri Utkin. Lo riportano diversi canali Telegram legati alla società di mercenari, tra cui Vck-Ogpu. Secondo un altro canale associato a Wagner, “Zona grigia”, il jet sarebbe stato abbattuto dalla contraerea russa.

Another video from the crash site. pic.twitter.com/Nz3xd262jN

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) August 23, 2023