Trovata morta in casa Sei Ashina, la celebre attrice di “Seta”: aveva 36 anni

L’attrice giapponese Sei Ashina è stata trovata morta ieri mattina, lunedì 14 settembre, nel suo appartamento di Tokyo dalla famiglia. Aveva 36 anni. Secondo i primi rilevamenti, come riferisce la stampa della capitale giapponese citando fonti investigative, l’attrice si sarebbe suicidata.

Ashina era nata a Koriyama, città della prefettura di Fukushima, il 22 novembre 1983. Dopo aver iniziato come modella, ha debuttato come attrice si in televisione e al cinema. La sua carriera è stata consacrata dall’apparizione in Seta, il film diretto da François Girard nel 2007 e tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.

“Seta” racconta la storia di un commerciante di seta francese che, a causa di un’epidemia che colpisce i bachi da seta europei, deve partire per il Giappone, dove vivrà un’esperienza del tutto nuova.

