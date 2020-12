Misteriosa infezione in India, 300 persone in ospedale con vomito e bruciore agli occhi. “Non è Covid”

In India non è solo il Covid a far paura. Un nuovo morbo ha colpito centinaia di persone nello stato dell’Andhra Pradesh, nel sud dell’India e una paziente è morto.

“I pazienti mostrano un’ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche. Non si tratta di Covid” , spiegano medici al quotidiano The Indian Express. Decine di bambini e adulti sono stati ricoverate in ospedale ad Eruru ma i medici non sono ancora in grado di comprendere l’origine dell’infezione. Il Covid ha colpito duramente lo Stato, che è il terzo più toccato del paese, con oltre 800mila positivi, ma il ministro alla Salute Alla Kali Krishna Srinivas ha fatto sapere in una nota che tutti gli ospedalizzati risultano negativi al Coronavirus.

Srinivas ha escluso anche che la causa possa essere una contaminazione dell’acqua o dell’aria, e che si tratti di dengue o chikungunya, infezioni endemiche nello stato. Finora, i campioni di acqua provenienti dalle aree colpite non hanno mostrato alcun segno di contaminazione e l’ufficio del primo ministro ha affermato che anche le persone non legate alla rete idrica comunale si sono ammalate.

