È polemica per l’occhiataccia che Miss Israele avrebbe lanciato nei confronti di Miss Palestina sul palco di Miss Universo in Thailandia. In un video, diventato virale sui social, si vede l’israeliana Melanie Shiraz guardare la collega Nadeen Ayoub con segno di disapprovazione o disprezzo. Così, almeno, lo sguardo è stato interpretato sui social dove è esplosa la polemica. Numerosi utenti, infatti, hanno stigmatizzato il comportamento di Miss Israele, la quale, tuttavia, ha smentito l’interpretazione data.

Miss “israel” encara Miss Palestina em evento às vésperas do Miss Universo. A cena, no mínimo intrigante, gerou repercussão nas redes sociais. Nadeen Ayoub é a primeira palestina a participar do Miss Universo na história. pic.twitter.com/L02LRkQaCm — FEPAL – Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) November 10, 2025

La modella, infatti, ha dichiarato che il suo comportamento sarebbe stato in realtà frainteso: “È chiarissimo che stavo semplicemente guardando gli altri concorrenti mentre salivano sul palco”. Melanie Shiraz, quindi, ha scritto sui suoi canali ufficiali: “Aggiungere un linguaggio drammatico a momenti ordinari, soprattutto quando travisa le persone, non promuove gentilezza o correttezza. Spero che in futuro ci ripensiate prima di scegliere la viralità a spese degli altri”. Nadeen Ayoub è la prima rappresentante palestinese a partecipare al noto concorso di bellezza.