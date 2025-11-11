Icona app
Home » Esteri
Esteri

Miss Israele e l’occhiataccia lanciata a Miss Palestina, esplode la polemica: “Sono stata fraintesa” | VIDEO

Polemica dopo lo sguardo della modella israeliana rivolto alla collega palestinese

di Niccolò Di Francesco
È polemica per l’occhiataccia che Miss Israele avrebbe lanciato nei confronti di Miss Palestina sul palco di Miss Universo in Thailandia. In un video, diventato virale sui social, si vede l’israeliana Melanie Shiraz guardare la collega Nadeen Ayoub con segno di disapprovazione o disprezzo. Così, almeno, lo sguardo è stato interpretato sui social dove è esplosa la polemica. Numerosi utenti, infatti, hanno stigmatizzato il comportamento di Miss Israele, la quale, tuttavia, ha smentito l’interpretazione data.

La modella, infatti, ha dichiarato che il suo comportamento sarebbe stato in realtà frainteso: “È chiarissimo che stavo semplicemente guardando gli altri concorrenti mentre salivano sul palco”. Melanie Shiraz, quindi, ha scritto sui suoi canali ufficiali: “Aggiungere un linguaggio drammatico a momenti ordinari, soprattutto quando travisa le persone, non promuove gentilezza o correttezza. Spero che in futuro ci ripensiate prima di scegliere la viralità a spese degli altri”. Nadeen Ayoub è la prima rappresentante palestinese a partecipare al noto concorso di bellezza.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
