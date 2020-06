Le commoventi parole di Michael Jordan sulla morte di George Floyd

Michael Jordan affida ai suoi canali social la sua reazione per la morte di George Floyd, l’afroamericano morto a Minneapolis soffocato dal ginocchio di un agente di polizia. His Airness scrive: “Sono profondamente rattristato, veramente addolorato e decisamente arrabbiato. Vedo e comprendo il dolore di tutti, l’indignazione e la frustrazione. Sto dalla parte di quelli che protestano contro il razzismo privo di senso e la violenza contro le persone di colore nel nostro Paese. Ne abbiamo avuto abbastanza”.

Il più grande giocatore di basket di tutti i tempi dice di non avere “la risposta” ma che la “voce collettiva” che si è alzata in questo periodo mostra “la nostra forza e l’impossibilità di essere divise dagli altri”. Michael Jordan spiega che dopo la morte di George Floyd bisogna “imparare ad ascoltarci, mostrare compassione ed empatia senza mai voltare le spalle alla brutalità senza senso”.

Continua Jordan che prova anche a richiamare all’ordine: “Dobbiamo continuare le manifestazioni pacifiche contro l’ingiustizia e chiedere responsabilità. La nostra voce deve fare pressione all’unisono sui nostri leader affinché cambino le leggi, altrimenti servirà il nostro voto per cambiare il sistema. Ognuno di noi dev’essere parte della soluzione e dobbiamo lavorare insieme per assicurare la giustizia per tutti”. Conclude Jordan: “Il mio cuore va alla famiglia di George Floyd e agli innumerevoli altri le cui vite sono state prese in modo brutale e insensato attraverso atti di razzismo e ingiustizia”.

