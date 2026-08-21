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Esteri

Mezzaluna rossa: “Esercito Israele impedisce soccorso ai feriti dai coloni”

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le forze israeliane impediscono alle ambulanze di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. Lo riporta Al Jazeera. I fatti, secondo quanto riportato, sono avvenuti a Khirbet Deir Shams, a sud di Hebron, quando tre palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni.

Intanto, secondo quanto riportato dalla tv israeliana Canale 13, l’Unione Europea starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Israele qualora Tel Aviv dovesse portare avanti il suo progetto di costruzione di un grande insediamento nella zona E1 della Cisgiordania.

La rete televisiva ha riferito, citando due diplomatici occidentali, che l’UE avrebbe elaborato un elenco di sanzioni iniziali da imporre qualora i lavori di costruzione avessero inizio, sanzioni a cui gli Stati Uniti non si opporrebbero. Si dice che il piano preveda l’etichettatura dei prodotti provenienti da Israele, non solo dagli insediamenti in Cisgiordania, nonchè la riduzione delle collaborazioni accademiche e l’interruzione di alcune collaborazioni in materia di sicurezza e diplomatiche.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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