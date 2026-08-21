Trump: “Abbiamo spazzato via l’Iran, presto avremo il pieno controllo di Hormuz”

“Abbiamo spazzato via l’Iran”. Così Donald Trump in un’intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato. Teheran “dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata”, ha proseguito il presidente USA, aggiungendo che “gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo Stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo”.

Il Segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ha invece avvertito l’Iran di aspettarsi “le sanzioni più dure della storia” e che gli Stati Uniti “faranno crollare questo regime”. Bessent ha affermato che gli iraniani dovranno affrontare un isolamento economico coordinato, che limiterà la capacità dell’Iran di agire tramite intermediari, e che se altri Paesi “insisteranno nel fare affari con Teheran”, gli Stati Uniti adotteranno provvedimenti nei loro confronti. Parlando alla CNBC, ha aggiunto che “la massima pressione economica significa che probabilmente non ci sarà una ripresa delle operazioni militari”, il che significa che è improbabile che gli Stati Uniti riprendano le azioni militari contro l’Iran. Bessent ha dichiarato che lunedì, durante una conferenza stampa, rivelerà “esattamente cosa intendiamo fare” all’Iran.

La reazione di Pechino

Nelle scorse ore Pechino ha dichiarato che le “sanzioni e le pressioni” statunitensi non sono la soluzione, dopo che gli Stati Uniti hanno esortato i loro alleati e la Cina a unire le forze per piegare economicamente l’Iran. “Le sanzioni e le pressioni non risolveranno il problema”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa. “La Cina invita tutte le parti interessate ad adottare misure responsabili e a risolvere la questione attraverso i canali politici e diplomatici”, ha aggiunto.