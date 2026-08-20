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Esteri

Israele, archiviata l’indagine sulla morte degli operatori umanitari a Gaza. Australia: “Siamo indignati”

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La decisione di Israele di archiviare l’indagine penale sulla morte dell’operatrice umanitaria australiana Zomi Frankcom e dei suoi colleghi a Gaza sta facendo molto rumore. Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha infatti detto di essere “indignata”.

“Convocherò l’ambasciatore israeliano in Australia, Hillel Newman, e ho chiesto all’ambasciatore australiano in Israele di comunicare direttamente la nostra posizione a Israele, mentre il governo australiano valuta i prossimi passi da compiere”, ha dichiarato in un comunicato.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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