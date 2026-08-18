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Pioggia di 620 droni contro Mosca: un edificio in fiamme

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Nel corso della notte scorsa circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, 180 dei quali sono stati intercettati a distrutti. A rivelarlo è stato il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, che ha aggiunto: “I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti”.

Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna, nella regione di Mosca. Ha invece dichiarato il governatore Andrey Vorobyov sul suo canale Telegram. “Un padiglione commerciale vicino al centro commerciale Globus – ha scritto – ha preso fuoco dopo la caduta di detriti di un drone. Anche l’ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale in piazza Sovetskaya sono stati danneggiati”.

“Nel distretto di Ramenskoye, un bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo che un drone è caduto su un’abitazione. Ha riportato una ferita da scheggia alla mano ed è stata ricoverata in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata ferita da detriti di un drone caduto. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a Kolomna”, ha scritto sul suo canale Max.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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