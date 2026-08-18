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Esteri

Kushner: “Incontro molto cordiale con Hamas, hanno detto le cose giuste”

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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“Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto, molto difficile fidarsi di un’organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità”. Queste le parole dell’inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un intervista a Fox News da Gerusalemme dove si trova per una serie di colloqui.

“Abbiamo avuto un incontro molto cordiale e loro hanno detto le cose giuste. Quindi daremo loro l’opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti. E spero che sia vero”, ha aggiunto.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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