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Esteri

Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è stato condannato all’ergastolo

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, secondo quanto riporta la China Central Television (Cctv), è stato condannato all’ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari.

Il gruppo Evergrande è stato inoltre multato per 8,82 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan. In totale circa 2,35 miliardi di dollari.

Il tribunale intermedio di Shenzhen ha inoltre condannato Xu per diversi reati, disponendo l’ergastolo, la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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