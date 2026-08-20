Esteri
Cina, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande è stato condannato all’ergastolo
Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, secondo quanto riporta la China Central Television (Cctv), è stato condannato all’ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari.
Il gruppo Evergrande è stato inoltre multato per 8,82 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan. In totale circa 2,35 miliardi di dollari.
Il tribunale intermedio di Shenzhen ha inoltre condannato Xu per diversi reati, disponendo l’ergastolo, la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali.