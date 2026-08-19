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Shakira visita Quibdó: “Fondi per le scuole colpite dal terremoto in Colombia”

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Shakira nelle scorse ore ha visitato a sorpresa Quibdó, capitale del dipartimento di Chocó, una delle zone della Colombia più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 del 10 agosto, che ha causato circa 300 morti e distrutto interi centri abitati.

La cantante, famosa in tutto il mondo, accompagnata da Howard Buffet, figlio del miliardario Warren, ha annunciato un piano promosso dalla Fundación Pies Descalzos e da Live Nation per ricostruire gli istituti scolastici.

“Dedicherò tutti i miei sforzi personali. Il mio impegno è concreto. Abbiamo già raccolto un milione e 250.000 dollari per iniziare questo processo di ricostruzione”, ha dichiarato.

Shakira ha poi espresso il timore che, finita l’emergenza, i sopravvissuti vengano abbandonati: “Non possiamo permettere che i nostri bambini non possano tornare a scuola”. L’artista ha poi lanciato un appello per supportare il Chocó, verso cui il Paese ha un “debito storico”, rivolgendo infine un messaggio di cordoglio: “Ai genitori che hanno perso i figli, non ho parole sufficienti. Il vostro dolore non sarà dimenticato”.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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