Ucraina, media: “Arrestata Iryna Mudra, vice capo staff di Zelensky”. Lei nega: “Sono solo indagata”

Caos in Ucraina. Secondo il deputato ucraino Alexey Goncharenko su Telegram, ripreso da Rbc, Iryna Mudra, ex vice capo dell’ufficio del presidente Zelensky, è stata arrestata nell’operazione lanciata ieri dall’autorità anticorruzione ucraina Nabu contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro.

Notizia che però è stata smentita dalla diretta interessata, attraverso i suoi legali, poche ore dopo. “Questa mattina sono stata perquisita e in seguito sono stata informata del sospetto e mi è stata consegnata una richiesta di provvedimento cautelare – ha detto a Ukrainska Pravda -. Smentirò immediatamente la menzogna che si sta già diffondendo online: nessuno mi ha fermato. Insieme ai miei avvocati, mi sto preparando con calma per l’udienza in tribunale. Non metto in discussione il diritto degli inquirenti di svolgere il loro lavoro. La responsabilità si applica a tutti, me compresa”, ha affermato.