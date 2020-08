Melania Trump è tornata a far parlare di se. Tutta “colpa” delle espressioni del suo volto in occasione dell’arrivo di Ivanka, la figlia del marito, sul palco durante la serata conclusiva della convention repubblicana a cui, ovviamente, ha preso parte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Prima il sorriso, tirato, poi il repentino cambio d’espressione e lo sguardo gelido. Questo l’esito del primo faccia a faccia dopo le rivelazioni, contenute in un libro, in base alle quali tra Ivanka e la moglie del padre Donald i rapporti sarebbero tesissimi.

Leggi anche: 1. Elezioni Usa 2020, la convention repubblicana. Trump all’attacco della “sinistra socialista”. Haley: “Non siamo razzisti” 2. Usa, la campagna elettorale è iniziata. Biden: “Liberiamo l’America da Trump” 3. Elezioni Usa 2020, Obama alla convention democratica: “È in gioco la democrazia, Trump tratta la presidenza come un reality” 4. Usa 2020: perché, nonostante sia molto indietro nei sondaggi, Trump può ancora vincere le elezioni

Potrebbero interessarti Il padre di Jacob Blake: "Mio figlio è paralizzato, ma lo hanno ammanettato al letto d'ospedale" Banksy finanzia una nuova nave di ricerca e soccorso di migranti nel Mediterraneo Elezioni Usa, Trump: "La scelta è tra il sogno americano e il socialismo"