Meghan Markle rivela di aver avuto un aborto spontaneo

Meghan Markle ha perso un bambino a luglio: “Ho avuto un aborto spontaneo. Ho sentito un crampo acuto e sono caduta a terra“. La duchessa di Sussex lo rivela in un articolo sul New York Times. “Era una mattina iniziata come le altre: preparare la colazione, dar da mangiare al cane, prendere le vitamine, trovare quel calzino mancante, raccogliere il pastello rotolato sotto il tavolo, raccogliere i miei capelli prima di tirare fuori mio figlio dalla culla“, scrive Markle, che ha sposato il Principe Harry nel 2018. “Dopo aver cambiato il pannolino del mio primogenito, ho sentito un crampo acuto e sono caduta a terra con lui tra le braccia, sussurrando una ninna nanna per restare entrambi calmi, la canzoncina allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene”, ha proseguito la duchessa, “sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo“.

Meghan Markle racconta di essere andata subito in ospedale, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Si trattava di un aborto spontaneo. “Ho baciato le mani di mio marito e ci siamo messi a piangere. È stato un dolore indicibile per noi”, spiega, “guardavo il muro della mia stanza in ospedale e mi sono chiesta: ci riprenderemo da tutto questo?”. Leggi anche: Megxit, Meghan Markle è la femminista rivoluzionaria che salva il principe dal Palazzo

