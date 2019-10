Mark Zuckerberg lancia Facebook news: la nuova sezione social dedicata alle notizie nazionali e locali

Zuckerberg lancia Facebook news: nuova sezione dedicata alle notizie

Il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg lancia la nuova sezione social dedicata alle notizie nazionali e locali: Facebook news. La nuova sezione sarà lanciata negli Stati Uniti ed è in fase di test: per il momento fornirà informazioni utili su news nazionali e locali di alcune aree metropolitane come New York e Los Angeles ma presto potrebbe diventare un nuovo colosso dell’informazione.

Al progetto lavorerà un gruppo di giornalisti esperti che avrà il compito di scegliere le notizie del giorno da mettere in evidenza. Al lancio di questa nuova sezione Facebook ha lavorato per circa 8 mesi con l’obiettivo di scongiurare la proliferazione sui social delle fake news.

Facebook News si dividerà in “sezioni tematiche per approfondire affari, intrattenimento, salute, sport, scienza e tecnologia”, e ci sarà la possibilità di personalizzare i contenuti in base a cosa l’utente legge e condivide.

“Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella nostra democrazia. Quando le notizie sono riportate in modo approfondito con buone fonti, forniscono alle persone informazioni su cui poter fare affidamento. In caso contrario, perdiamo uno strumento essenziale per prendere buone decisioni”, scrive Facebook nel post di annuncio della nuova sezione.

Il 23 ottobre durante un’audizione alla Camera americana Mark Zuckerberg era stato incalzato dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez sullo scandalo Cambridge Analytica, il caso dei dati degli utenti Facebook rubati e usati anche a fini elettorali e sull’intenzione di realizzare fact-checking sulle dichiarazioni dei politici sui social.

La Ocasio Cortez è infatti preoccupata che la mancanza di un controllo sulla veridicità dei contenuti degli spot elettorali sia un problema molto serio che mette a rischio il futuro dei paesi democratici.

