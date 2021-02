Scatta un selfie con la moglie incinta, poi la spinge dalla scogliera: voleva incassare i soldi dell’assicurazione

Scatta un selfie con la moglie incinta, poi la spinge dalla scogliera

Scatta un selfie con la moglie incinta in cima a una scogliera e poi la spinge giù uccidendola. Hakan Aysal, 40 anni, ha compiuto il terribile gesto in cima al punto panoramico che si affaccia sulla Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia. La moglie Semra, di 32 anni e incinta al settimo mese, è morta dopo volo di 300 metri. I fatti risalgono al 2018 ma ora sono emersi nuovi dettagli sull’omicidio della donna e pare che il marito abbia voluto ucciderla per prendere i soldi dell’assicurazione sulla vita. Hakan Aysal è stato arrestato con l’accusa di omicidio premeditato e rischia l’ergastolo. Gli inquirenti hanno stabilito che non si trattò di un incidente e l’assicurazione non ha permesso all’uomo di incassare la cifra che gli sarebbe spettata, circa 47 mila euro.

