Mamma veste figlia di 9 anni da “coniglietta” di Playboy e la fa violentare

Veste la figlia di 9 anni da “coniglietta” di Playboy e la fa violentare da numerosi uomini a “giorni alterni”: è l’orrendo crimine di cui si è macchiata una mamma, che martedì 18 agosto è stata condannata a 10 anni di reclusione. La vicenda è avvenuta in Australia e risale ad alcuni anni fa. Tra maggio 2014 e maggio 2015, infatti, la ragazza, che oggi ha 15 anni, è stata ripetutamente violentata nella casa dove viveva insieme alla madre a Gold Coast. La giovane, che all’epoca dei fatti aveva 9 anni, ha raccontato di essere stata vestita dalla madre come una “coniglietta” di Playboy, ovvero con orecchie da coniglio e un vestito di pizzo nero.

A denunciare le violenze, che avvenivano “a giorni alterni”, è stata la stessa minorenne la quale, in una nota inviata a uno psicologo, affermava che la madre e alcuni suoi amici erano soliti toccarla “in modo improprio”. Durante il periodo in cui si sono svolti gli abusi è emerso che il padre della vittima era in galera dopo essere stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. Gli inquirenti, inoltre, hanno raccontato che la piccola in questi anni ha tentato per tre volte il suicidio.

