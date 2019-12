Mamma lontra e il piccolo cucciolo

Il Monterey Bay Aquarium, in California, ha diffuso la scena di una “mamma lontra”, che solleva il figlio fuori dall’acqua e lo lascia accoccolato sulla sua pancia per mantenerlo caldo e asciutto, e evitare che cada in acqua.

La scena mostra la mamma che riempie di coccole il suo cucciolo mentre nuota nell’acqua.

L’acquario ha diffuso sui social le immagini della tenera scena, che riprende la coppia di mamma e figlio da tutte le angolature per mostrare il loro calore e affetto.

Il video di mamma lontra

Il sito di notizie Fanpage diffonde il video di mamma lontra e del suo cucciolo in acqua

