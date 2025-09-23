New York bloccata per il corteo di Trump, Macron chiama il presidente: “Mi liberi la strada?” | VIDEO

Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La polizia, infatti, ha bloccato le vie della città per permettere il passaggio del corteo presidenziale. Tra le persone bloccate dalla polizia c’era anche Emmanuel Macron. Una situazione anomala dal momento che i capi di Stato, anche per una questione di sicurezza, dovrebbero poter avere un’uscita agevole.

Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron. Macron got out of the vehicle, called Trump, and jokingly asked him to “clear the… pic.twitter.com/fcRd3Md336 — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Il presidente francese, così, è sceso dall’auto e ha chiamato Donald Trump chiedendogli scherzosamente di “liberare la strada”. La situazione si è poi risolta nel giro di poco anche se Macron ha dovuto camminare per le vie di New York per circa trenta minuti. Il siparietto, diffuso dalla testata francese Brut, è successivamente diventato virale sui social.