Ultimo aggiornamento ore 16:07
Home » Esteri
Esteri

New York bloccata per il corteo di Trump, Macron chiama il presidente: “Mi liberi la strada?” | VIDEO

Il siparietto è andato in scena al termine dell'assemblea Onu

di Niccolò Di Francesco
Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La polizia, infatti, ha bloccato le vie della città per permettere il passaggio del corteo presidenziale. Tra le persone bloccate dalla polizia c’era anche Emmanuel Macron. Una situazione anomala dal momento che i capi di Stato, anche per una questione di sicurezza, dovrebbero poter avere un’uscita agevole.

Il presidente francese, così, è sceso dall’auto e ha chiamato Donald Trump chiedendogli scherzosamente di “liberare la strada”. La situazione si è poi risolta nel giro di poco anche se Macron ha dovuto camminare per le vie di New York per circa trenta minuti. Il siparietto, diffuso dalla testata francese Brut, è successivamente diventato virale sui social.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
