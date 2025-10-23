Icona app
Home » Esteri
Esteri

Furto al Louvre: un filmato mostra i ladri uscire dal museo e fuggire in scooter | VIDEO

L'incredibile fuga dei ladri che hanno svaligiato uno dei luoghi culturali più famosi al mondo

di Niccolò Di Francesco
Emergono nuovi dettagli sull’incredibile furto avvenuto al Louvre di Parigi: un filmato, infatti, mostra la rocambolesca fuga dei ladri a bordo di un montacarichi. I malviventi, dopo aver sottratto alcuni gioielli per un valore complessivo di circa 88 milioni di euro, sono usciti da una finestra e raggiunto la strada attraverso un montacarichi. Nel filmato si sente un uomo dire: “Gli individui sono su degli scooter, stanno per andarsene. Chiamate subito la polizia!”. Mentre le sirene risuonano in sottofondo, però, l’uomo aggiunge: “Se ne sono andati”. Una volta arrivati in strada, infatti, i ladri sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
