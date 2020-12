Londra, mega-festa in centro senza mascherine per la fine del lockdown | VIDEO

Dopo che è stata annunciata la fine del secondo lockdown nazionale, a Londra hanno ben pensato di riunirsi tutti in centro, a Soho, senza indossare mascherina e senza alcuna forma di distanziamento. Dai video che girano sui social è ben evidente che decine e decine di ragazzi hanno trascorso il primo sabato senza lockdown in giro per le strade della città, godendosi un po’ di quel clima natalizio che quest’anno non potremo vivere come da abitudine.

Pubs are not the problem, this was Oxford street and Harrods yesterday pic.twitter.com/KL67IJuVUv



Il lockdown nel Regno Unito è terminato lo scorso 2 dicembre anche se la situazione non è poi così tanto rassicurante: di fatto, nonostante il lockdown sia terminato, sono subentrate delle restrizioni a tre livelli dove la capitale inglese è al livello 2; ciò significa che sono previste le riaperture di ristoranti e locali (a patto che servano cibo).

Intanto, dai video che circolano sui social, si nota come mascherine o distanziamento siano completamente assenti.

This is happening outside Harrods and many other shops in London, people walking shoulder to shoulder, meanwhile thousands of people from the entertainment business are not able to work for over 1 year! @BorisJohnson @10DowningStreet @UKGovernmentEng @SkyNews @guardian @BBCNews pic.twitter.com/hUgFpU2pbh

— Savenightclubs (@savenightclubs) December 6, 2020