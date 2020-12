Regno Unito, polizia irrompe in una festa di universitari: tutti senza mascherina

La polizia inglese ha fatto irruzione in una festa con oltre 200 studenti all’Università di Nottingham, in Gran Bretagna. I filmati postati sui social mostrano la folla di ragazzi nell’atrio di una residenza studentesca mentre ballano e bevono senza protezione né minima distanza. All’arrivo della polizia c’è stato il fuggi-fuggi, ma oltre venti studenti, tra cui anche alcuni della facoltà di Medicina, sono stati fermati e multati. Il party non era l’unico che si stava tenendo all’Università di Nottingham quella stessa sera: la polizia ha interrotto altre feste più piccole all’interno degli alloggi per studenti. Uno degli organizzatori è stato denuciato e dovrà affrontare un processo, mentre sono ancora in corso le ricerche dello studente o della studentessa che ha organizzato il party principale, a cui.

