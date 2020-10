Lione, prete ortodosso ferito da un colpo di pistola: aggressore in fuga

Lione, prete ortodosso ferito da un colpo di pistola: ultime notizie

Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2020. L’aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe fuggito. L’aggresione è avvenuta nel settimo arrondissement, nel centro di Lione, vicino a una chiesa greco ortodossa. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia. Secondo Le Progrès, una persona è stata portata via in ambulanza, un uomo – probabilmente il sacerdote – colpito da proiettili. La vittima era cosciente al momento di entrare nell’ambulanza, e ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l’ha aggredito. Testimoni sul posto hanno affermato di aver udito due colpi di arma da fuoco.

Potrebbero interessarti Usa, la polizia spara e uccide un afroamericano nello stato di Washington Francia: attacco a Nizza, fermato un terzo uomo Coronavirus nel mondo, Regno Unito verso il lockdown