Lancio SpaceX streaming e diretta tv: dove vedere la partenza del razzo

Lancio SpaceX streaming e tv: dove vedere la partenza del razzo

LANCIO SPACEX STREAMING TV – Oggi, sabato 30 maggio 2020, alle ore 21,22 la capsula SpaceX Dragon ci riprova. È tutto pronto a Cape Canaveral (Florida) per secondo tentativo di lancio della navicella spaziale costruita da Elon Musk. Il primo tentativo, andato in scena mercoledì 27 maggio, è stato infatti rinviato ad oggi a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Si tratta di un lancio storico perché è la prima volta di una missione di una compagnia privata. Inoltre gli astronauti della Nasa torneranno a esplorare lo spazio a circa un decennio di distanza dall’ultima volta, visto che si trattava del 2011. Dove vedere in diretta tv e in live streaming il lancio della SpaceX di Elon Musk oggi 30 maggio 2020 alle ore 21,22? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi sono gli astronauti della SpaceX

In tv

Il nuovo lancio della navicella di Elon Musk SpaceX è previsto per oggi, 30 maggio 2020, alle ore 3,22 locali, le 21,22 italiane. L’ultima volta che un equipaggio umano è partito dal suolo americano alla volta dello spazio era il 2011, quando lo shuttle Atlantis è giunto sulla stazione spaziale internazionale. Sulla capsula stasera vi saranno Bob Behnken e Doug Hurley. Ma dove è possibile vedere il lancio dello SpaceX in diretta tv? L’evento, che può senz’altro definirsi storico, sarà trasmesso in diretta tv su Focus, la rete tematica di Mediaset visibile sul canale 35 del digitale terrestre e sul 414 di Sky.

Lancio SpaceX in live streaming

La diretta del lancio del razzo SpaceX sarà visibile – ovviamente – anche in live streaming. Dove in Italia? Oltre che tramite il sito del canale tv Focus, la diretta si potrà seguire collegandosi alla pagina web di SpaceX oppure ai canali ufficiali YouTube di SpaceX e Nasa. Infine su Twitter sarà possibile seguire la diretta, grazie all’hashtag #LaunchAmerica. Insomma, perdersi questo evento storico sarà davvero difficile.

La missione

Abbiamo visto dove vedere in tv e streaming il lancio dello SpaceX, ma quanto durerà il viaggio? Qual è la sua missione? Il viaggio verso lo spazio durerà circa 10 minuti. Dopo circa due minuti, una parte del Falcon 9 tornerà verso la Terra, dove sarà recuperata da una nave di stanza nell’oceano Atlantico. La capsula della Crew Dragon continuerà verso l’Iss, che dovrebbe raggiungere in 24 ore. Si tratta del coronamento del programma commerciale della Nasa, che dopo la dismissione dello space shuttle nel 2011 ha scelto di finanziare i programmi spaziali dei privati. Sui vari progetti, SpaceX di Musk è quello che è sembrato più adatto. La particolarità del razzo è infatti quella di essere capace di sostenere più lanci nello spazio. Dopo la separazione dalla navicella, il Falcon 9 rientrerà sulla terra per atterrare su una nave al largo di Cape Canaveral.

Se anche oggi, 30 maggio 2020, qualcosa dovesse andare storto la Nasa procederà con il lancio dello SpaceX domani, domenica 31 maggio alle ore 21 (italiane).

Il primo tentativo di lancio

Qui di seguito il video completo (la diretta streaming) del primo tentativo di lancio dello SpaceX rinviato mercoledì 27 maggio a causa delle condizioni meteo a pochi minuti dalla partenza. Rivivi tutta la preparazione:

