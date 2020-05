Il figlio di Elon Musk non si chiamerà più X Æ A-12. Ecco perché

Elon Musk è stato costretto dalla legge californiana a cambiare il nome del figlio. Il piccolo X Æ A-12, nato dall’unione tra il patron di Tesla e la cantante canadese Grimes ad inizio mese, si chiamerà X Æ A-Xii. Non cambia di molto il risultato, però – per legge – la modifica era d’obbligo.

A rivelare il nuovo nome del piccolo è stata proprio la madre rispondendo al commento di un utente su instagram. A spiegare invece i perché della scelta ci ha pensato l’avvocato David Glass su People. Secondo quanto prevede la legge californiana alcune parti del nome non sarebbero state registrate all’anagrafe in quanto proibito. Nello stato infatti si possono usare soltanto caratteri dell’alfabeto inglese, niente numeri – siano essi arabi o romani – niente accenti, simboli o emoji

Per ovviare quindi al problema numero i due hanno utilizzato la grafia del 12 romano tenendo le due ultime lettere minuscole. Rimangono due problemi allora: il grafema Æ e il trattino. Mentre per il secondo rimane qualche speranza, dovuta alle nuove leggi che potrebbero permettere l’accettazione dei simboli, i dubbi sul “dittongo” rimangono in quanto la lettera non appartiene all’alfabeto inglese.

Molto chiare invece le idee di Elon Musk sulla pronuncia del nome del figlio. Come spiegato in un’intervista a Joe Regan “X è solamente una X, Æ si pronuncia “Ash” e poi A-12”. Il nome del sesto figlio di casa Musk si leggerà: Ex Ash A Twelve.

Potrebbero interessarti In Italia una città medievale sommersa è pronta a tornare a galla Adotta una mucca a distanza: ricevi a casa burro e formaggi A Messa in sicurezza nella fase-2: così la tecnologia viene in soccorso ai fedeli