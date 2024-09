L’atleta ugandese Rebecca Cheptegei, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e vinto la Maratona di Padova 2022, è ricoverata in ospedale a Eldoret, nella contea di Uasin Gishu, in Kenya, dopo che il suo fidanzato le ha dato fuoco.

L’aggressione ai danni della 33enne, riportata dal quotidiano keniota Daily Nation, che cita fonti delle forze di polizia locale, è avvenuta domenica 1 settembre quando il fidanzato Dickson Ndiema Marangach si è intrufolato in casa sua a Kinyoro, nella contea occidentale di Trans Nzoia, mentre la donna si trovava in chiesa con i figli. Al suo ritorno sarebbe scoppiata una violenta lite, udita dai vicini, in merito all’acquisto del terreno su cui sorge l’edificio. Secondo i genitori, Cheptegei aveva acquisito la proprietà per restare vicina ai numerosi centri di allenamento della zona.

L’uomo, che secondo le autorità locali aveva acquistato una tanica di benzina da cinque litri, avrebbe allora cosparso la compagna del liquido infiammabile, dandole fuoco. Secondo quanto rivelato alla Bbc dal comandante della polizia locale Jeremiah Ole Kosiom, la donna è sopravvissuta ma ha riportato ustioni sul 75 per cento del corpo e attualmente si trova presso il Moi Teaching & Referral Hospital di Eldoret, dove anche l’aggressore è stato ricoverato per essere stato investito dalle fiamme.

Lo scorso mese, l’atleta ugandese era arrivata 44esima alla Maratona Olimpica di Parigi mentre nel 2022 Cheptegei aveva vinto la Padova Marathon.