Anteprima TPI | Intervista esclusiva a Joshua Wong, protagonista delle proteste a Hong Kong

“Io sono Joshua Wong: bloccato nel mio paese, pedinato dalla polizia, arrestato 8 volte. Vi spiego le proteste di Hong Kong contro la Cina”

Il direttore di TPI Giulio Gambino ha intervistato a Hong Kong Joshua Wong, volto internazionale delle proteste che infiammano l’ex colonia britannica da giugno. Questa sera, giovedì 5 dicembre alle ore 21.15 andrà in onda un’anteprima della video intervista nel corso della trasmissione televisiva Piazzapulita condotta da Corrado Formigli su LA7. In studio il direttore di TPI Giulio Gambino. Tra gli ospiti ci sarà Matteo Renzi, l’ex premier e leader di Italia Viva.

“Mi preoccupa profondamente la possibilità che gli italiani possano anteporre gli interessi economici e i trattati commerciali con la Cina ai diritti umani. Esorto il governo italiano a prendere una posizione netta, a favore di Hong Kong o di Pechino. Non è questione di destra o sinistra, ma di giusto o sbagliato. Sono deluso che l’Italia abbia permesso l’esportazione di armi alla polizia di Hong Kong. Le nostre manifestanti sono rimaste incinte dopo essere state abusate”.

Joshua Wong doveva venire in Italia, ma gli è stata negato l’espatrio, così TPI lo ha raggiunto a Hong Kong. In una video-intervista esclusiva, l’attivista racconta come stanno davvero le cose dopo sei mesi di proteste.

Perché su Hong Kong si è scatenato uno scontro diplomatico tra Italia e Cina

Esclusivo: Hong Kong, TPI in piazza tra i manifestanti per documentare gli scontri con la polizia

