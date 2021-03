Il presidente Joe Biden inciampa (più volte) sui gradini dell’Air Force One | VIDEO

Biden inciampa sui gradini dell’Air Force One | VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, inciampa più volte mentre sale sugli scalini dell’Air Force One che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato ma si è rialzato prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare. Biden è atteso in Georgia dove incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria ad Atlanta.

